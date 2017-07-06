Не плативший алименты омич нашёл любовь на шоу "Давай поженимся!"
Общество  •   6 июля 2017, 16:57, последнее обновление 6 июля 2017, 17:10  •  печать

Не плативший алименты омич нашёл любовь на шоу "Давай поженимся!"

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Героем одного из выпусков популярного шоу "Давай поженимся!" стал 48-летний житель Омска, который задолжал по алиментам почти 500 тысяч рублей.

В очередном выпуске развлекательной передачи "Давай поженимся!" от 29 июня героем выступил 48-летний омич Виктор Анисимов. Владелец двух крупных заводов в Омске пришёл на шоу, чтобы найти хозяйственную и гостеприимную женщину в возрасте от 35 до 45 лет. При этом мужчина был трижды женат, и от прежних браков у него есть двое детей, одному из которых, как выяснилось, он не платит алименты.

Как сообщили в УФССП России по Омской области, генеральный директор и совладелец ООО Омский завод "Эталон" Виктор Анисимов задолжал по алиментам 465 тысяч рублей. "На основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов Анисимов В. А. должен ежемесячно выплачивать денежные средства в размере 15 тыс. руб. От исполнения обязательств уклоняется", - сообщили в ведомстве.

Поддержать героя на шоу пришла его 70-летняя мать, которая рассказала, что не смогла найти общего языка ни с одной из бывших жён сына и в качестве новой уже четвёртой по счету супруги хочет видеть православную женщину без детей. В итоге за сердце омского бизнесмена боролись две 44-летние Людмилы и 35-летняя москвичка Жанна, которая и покорила омича.

Напомним также, что ранее героем программы "Давай поженимся!" был другой известный омич - правозащитник Александр Лихачёв, но ему ни одна из девушек не приглянулась, и он вернулся в Омск без жены. Позже в программе приняла участие 76-летняя Ирина Денисова - лицо тогда ещё омского проекта "Олдушка".

Теги  •  #алименты #Герой #Давай поженимся #телешоу

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  6 июля 2017, 20:23

Злата, ну какие могут быть гарантии? Хотя любовь можно встретить где угодно...

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Влад Парака  •  6 июля 2017, 17:12

Вот, всегда удивлялся с подобных ситуаций, когда на шоу находят свою настоящую любовь.

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Злата Маркова  •  6 июля 2017, 17:33

А где гарантия, что он через пару лет не поедет вновь на шоу искать пятую жену?

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