Проект "Радио Сибирь" будет представлен на медиафоруме "Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ"

Цикл "Сибирь-онлайн" будет представлен на III медиафоруме "Новое будущее сотрудничества России и Китая и роль СМИ", который пройдёт 4 июля в Москве.

Проект создан радиостанцией "Радио Сибирь" и включён в план мероприятий Годов СМИ России и Китая. Презентация программы состоится на мультимедийной выставке, которую планируют посетить первые лица обеих стран и руководители крупнейших медиаконцернов.

Проект "Сибирь-онлайн", рассказывающий об инвестиционном творческом, туристическом потенциале России, стартовал в 2016 году на Международном радио Китая. Программа выходит ежедневно на китайском языке через подкаст China Radio International (мобильное приложение CRI NewsRadio+). В ответ китайские партнёры готовят для слушателей "Радио Сибирь" аналогичный цикл "Китай FM" о жизни в КНР.

Сегодня "Радио Сибирь" и Международное радио Китая ведут ряд совместных медиапроектов. В новом сезоне российско-китайский информационный обмен будет продолжен.

Справка:

"Радио Сибирь" начало вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Лауреат международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", фестиваля "Вместе - радио".