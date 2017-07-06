Эксперты выяснили, сколько зарабатывают в месяц самые богатые омские семьи
Экономика  •   6 июля 2017, 13:19, последнее обновление 6 июля 2017, 13:24  •  печать

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают в месяц самые богатые омские семьи

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Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал доходы самой состоятельной части населения страны - как выяснилось, доход 1 % самых богатых российских семей в среднем составляет 650 тыс. рублей.

Как пояснил один из авторов исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, расчёты показали, что месячный доход 1 % наиболее состоятельных российских домохозяйств составил в первой половине 2017 года в среднем около 650 тыс. рублей. В числе регионов с наивысшим уровнем доходов процента наиболее состоятельных россиян - Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО и Тюменская область. К примеру, в Москве доход самых обеспеченных семей превышает 1,5 млн рублей в месяц, а в Тюменской области - 982 тыс. рублей в месяц.

Омская область находится примерно в середине "рейтинга богачей". По данным экспертов, 1 % омских семей ежемесячно получает доход в размере 515 тыс. рублей. Замыкает рейтинг Псковская область, Чувашская Республика и Республика Мордовия - самые богатые семьи в них получают 303 тыс. рублей, 288 тыс. рублей и 277 тыс. рублей соответственно.

Теги  •  #богатство #доход #семья

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Комментарии
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Ада С  •  6 июля 2017, 13:40

Думаю, что официально декларируют свои доходы не все, поэтому в Омской области больше людей с хорошим достатком.

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