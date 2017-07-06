Эксперты выяснили, сколько зарабатывают в месяц самые богатые омские семьи

Как пояснил один из авторов исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, расчёты показали, что месячный доход 1 % наиболее состоятельных российских домохозяйств составил в первой половине 2017 года в среднем около 650 тыс. рублей. В числе регионов с наивысшим уровнем доходов процента наиболее состоятельных россиян - Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО и Тюменская область. К примеру, в Москве доход самых обеспеченных семей превышает 1,5 млн рублей в месяц, а в Тюменской области - 982 тыс. рублей в месяц.

Омская область находится примерно в середине "рейтинга богачей". По данным экспертов, 1 % омских семей ежемесячно получает доход в размере 515 тыс. рублей. Замыкает рейтинг Псковская область, Чувашская Республика и Республика Мордовия - самые богатые семьи в них получают 303 тыс. рублей, 288 тыс. рублей и 277 тыс. рублей соответственно.