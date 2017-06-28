Омские автобусы, в которых действует "Повременный" проездной, пометили стикерами
Общество  •  28 июня 2017, 17:25, последнее обновление 28 июня 2017, 18:04  •  печать

Омские автобусы, в которых действует "Повременный" проездной, пометили стикерами

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С помощью стикеров пассажирам станет легче определить, является ли транспорт муниципальным и можно ли в нём пользоваться новыми проездными.

Для омичей, пользующихся проездным билетом "Повременный", появились новые информационные стикеры. Их разместили департамент транспорта мэрии и МП "Пассажирсервис".

Как объяснили в профильном департаменте, скидка на "Повременном" проездном действует в муниципальных автобусах, ОАО "ПАТП-2", а также в троллейбусах и трамваях. Поскольку пассажирам бывает сложно определить принадлежность транспорта к муниципалитету, информационный стикер возле дверей автобусов поможет омичам сориентироваться.

Если наклейка есть, значит, скидка при пересадке в этом транспортном средстве действует. В настоящее время ими оснащены все муниципальные автобусы города и транспорт ОАО "ПАТП-2". Поскольку трамваи и троллейбусы относятся к муниципальному транспорту, необходимость подобных наклеек на них отсутствует.

Теги  •  #Пассажирсервис #проездной билет #транспорт

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