Омичи признались, на что отвлекаются во время работы
Общество  •   5 июля 2017, 10:10, последнее обновление 5 июля 2017, 10:21  •  печать

Омичи признались, на что отвлекаются во время работы

Автор:

Эксперты выяснили, что омичи делают во время перерывов на работе.

Специалисты сайта по поиску работы "Зарплата.ру" опросили более 1200 жителей Омска, и оказалось, что короткие перерывы делают 74 % человек. Каждый пятый старается отвлекаться как можно чаще, предпочитая больше отдыхать, чем трудиться. А вот 6 % опрошенных посетовали - они настолько загружены, что не могут делать перерывы.

При этом специалисты считают, что лучше всего восстанавливают силы на работе короткие перерывы, которые желательно проводить подальше от рабочего места и электронных устройств. Однако сами омичи, напротив, считают гаджеты отличным способом сделать передышку в течение рабочего дня. "78 % горожан во время перерывов листают социальные сети или сидят в интернете. При этом больше половины опрошенных регулярно сидит во "ВКонтакте", - отметили в "Зарплата.ру".

Чтобы переключиться с рабочего процесса, омичи ходят на перекусы или чаепития, общаются с коллегами или предпочитают прогуляться и сделать перекур. Кто-то слушает музыку, смотрит видеоролики на YouTube, читает книги или делает разминку.

"Опрос также показал, что даже частые перерывы не сказываются на производительности омичей. 73 % горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день. Чуть меньше четверти опрошенных признались, периодически они всё-таки задерживаются на рабочем месте. И только 3 % жителей города ничего не успевают в течение дня - им приходится работать по вечерам и в выходные дни", - резюмировали статистики.

Теги  •  #зарплата #отдых #работа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Новичкам омского "Авангарда" раздали игровые номера  •  сегодня, 13:24
Вместе с мэром солидные премии получали его заместители  •  сегодня, 13:16
В Омске может пройти фестиваль памяти Егора Летова  •  сегодня, 12:48
Мэрия: доходы Вячеслава Двораковского соответствуют закону  •  сегодня, 12:30
Омичи заработали на торговле несуществующим сахаром шесть миллионов рублей  •  сегодня, 10:45
В Омске раскрыли угон иномарки ещё до обращения потерпевшего в полицию  •  сегодня, 10:37  •   1
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Иети шоу лето 200Х400