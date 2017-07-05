Омичи признались, на что отвлекаются во время работы

Специалисты сайта по поиску работы "Зарплата.ру" опросили более 1200 жителей Омска, и оказалось, что короткие перерывы делают 74 % человек. Каждый пятый старается отвлекаться как можно чаще, предпочитая больше отдыхать, чем трудиться. А вот 6 % опрошенных посетовали - они настолько загружены, что не могут делать перерывы.

При этом специалисты считают, что лучше всего восстанавливают силы на работе короткие перерывы, которые желательно проводить подальше от рабочего места и электронных устройств. Однако сами омичи, напротив, считают гаджеты отличным способом сделать передышку в течение рабочего дня. "78 % горожан во время перерывов листают социальные сети или сидят в интернете. При этом больше половины опрошенных регулярно сидит во "ВКонтакте", - отметили в "Зарплата.ру".

Чтобы переключиться с рабочего процесса, омичи ходят на перекусы или чаепития, общаются с коллегами или предпочитают прогуляться и сделать перекур. Кто-то слушает музыку, смотрит видеоролики на YouTube, читает книги или делает разминку.

"Опрос также показал, что даже частые перерывы не сказываются на производительности омичей. 73 % горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день. Чуть меньше четверти опрошенных признались, периодически они всё-таки задерживаются на рабочем месте. И только 3 % жителей города ничего не успевают в течение дня - им приходится работать по вечерам и в выходные дни", - резюмировали статистики.