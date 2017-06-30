На перекрёстке Орджоникидзе и 16-й Северной на светофоре установили кнопки для пешеходов
Общество  •  30 июня 2017, 11:22  •  печать

На перекрёстке Орджоникидзе и 16-й Северной на светофоре установили кнопки для пешеходов

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Департамент транспорта откорректировал работу светофора, установленного на перекрёстке улиц Орджоникидзе и 16-й Северной.

Чтобы обеспечить пешеходам безопасные условия пересечения дороги на перекрёстке Орджоникидзе и 16-й Северной, были внесены изменения в работу светофора. По информации департамента транспорта, на светофоре появилась кнопка вызова пешеходной фазы.

Пока один из пешеходов не нажмёт на неё, поочередно будут работать две транспортные фазы. Первая - по улице Орджоникидзе и вторая - по улице 16-й Северной. При этом транспортные фазы будут работать положенные им 63 секунды, и нажатие на кнопку не сможет сократить или прервать их. Омичей просят быть внимательнее при движении через этот перекрёсток.

Теги  •  #дороги #пешеход #светофор

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