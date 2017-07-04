Омский губернатор передал свои полномочия генералу Шаманову

По итогам выборов руководства попечительского совета Омского кадетского корпуса его председателем стал Герой России, председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов. Сопредседателями стали начальник кадетского корпуса Николай Кравченко и депутат Госдумы Андрей Голушко. Губернатор Виктор Назаров отказался от председательства и участия в попечительском совете. Об этом сообщает "Новый Омск".

Добавим, что всего в попечительский совет корпуса вошло 27 человек. Это представители общественности, бизнеса, а также известные политические деятели России и Омской области.