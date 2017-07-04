В Омске на 3 дня закроют крупный перекрёсток на Левом берегу

В связи с укладкой труб ливневой канализации в течение трёх дней будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Перелёта и Крупской.

С 08:00 7 июля до 21:00 9 июля будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Перелёта и Крупской вблизи здания № 9/5 (автостоянка на улице Перелёта) в направлении спортивного комплекса "Арена Омск". Это связано с укладкой труб ливневой канализации.

Как сообщили в городской администрации, движение транспорта будет организовано по изменённым схемам. Так, автобусы маршрутов № 3, 307 в направлении улицы Крупской с улицы Перелёта будут идти по бульвару Зелёному, по проезду, расположенному между бульваром Зелёным и улицей Крупской, далее - по утверждённым схемам. В обратном направлении движение будет осуществляться без изменения схемы движения.

Кроме этого, временно будут исключены из схемы маршруты автобусов № 3, 307 от остановки общественного транспорта "БСМП" в направлении улицы Крупской. Омичам рекомендуют воспользоваться ближайшей остановкой "Городская больница им. Кабанова".