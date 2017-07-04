В Омске на 3 дня закроют крупный перекрёсток на Левом берегу
Общество  •   4 июля 2017, 15:07, последнее обновление 4 июля 2017, 16:05  •  печать

В Омске на 3 дня закроют крупный перекрёсток на Левом берегу

Автор:

В связи с укладкой труб ливневой канализации в течение трёх дней будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Перелёта и Крупской.

С 08:00 7 июля до 21:00 9 июля будет закрыто движение всех видов транспорта на пересечении улиц Перелёта и Крупской вблизи здания № 9/5 (автостоянка на улице Перелёта) в направлении спортивного комплекса "Арена Омск". Это связано с укладкой труб ливневой канализации.

Как сообщили в городской администрации, движение транспорта будет организовано по изменённым схемам. Так, автобусы маршрутов № 3, 307 в направлении улицы Крупской с улицы Перелёта будут идти по бульвару Зелёному, по проезду, расположенному между бульваром Зелёным и улицей Крупской, далее - по утверждённым схемам. В обратном направлении движение будет осуществляться без изменения схемы движения.

Кроме этого, временно будут исключены из схемы маршруты автобусов № 3, 307 от остановки общественного транспорта "БСМП" в направлении улицы Крупской. Омичам рекомендуют воспользоваться ближайшей остановкой "Городская больница им. Кабанова".

Теги  •  #закрытие #перекресток #улица Крупской #улица Перелета

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский филиал Межтопэнергобанка сократил работу из-за "нехватки доступной ликвидности"  •  сегодня, 14:43  •   1
Через неделю от претендентов в депутаты горсовета начнут принимать документы  •  сегодня, 14:40
Ненужное имущество омских транспортников за 200 млн предложили продать по частям  •  сегодня, 13:57  •  
Омского строителя заподозрили в сокрытии 20 млн рублей налогов  •  сегодня, 13:17
В Омске закрыли ещё два сайта по продаже поддельных свидетельств ЕГЭ и дипломов  •  сегодня, 12:07  •   1
В Маньчжурии открылся торговый дом Омской области  •  сегодня, 11:49
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400