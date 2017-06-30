В Омске почти закончили ремонт ещё двух дорог

На улице Берёзовая почти уложен второй слой асфальта, а на улице Крупской - термопрофилирование дороги.

Второй слой асфальта на улице Берёзовой уложен на 95 %, также на улице Крупской уже на 99 % выполнено термопрофилирование методом горячей регенерации. Подрядчики, выполняющие ремонт омских автомагистралей по муниципальным контрактам, работают в быстром темпе.

- Компания "СтройСервис" на улице Крупской выполняла термопрофилирование методом горячей регенерации с использованием ремиксера. Работа к настоящему времени завершена на 99 %, - объяснил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - Эта же фирма является подрядчиком ремонта улицы Берёзовая - там по состоянию на 06:00 30 июня второй слой асфальта уложен на 95 % площади. В целом, все необходимые работы идут по графику.

По информации департамента городского хозяйства, в рамках масштабных ремонтных работ на 31 улице на 99 % выполнено фрезерование деформированного дорожного полотна. Кроме того, первый слой асфальта на них уложен на 80 %, а второй - на 36 %.