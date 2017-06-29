"Радио Сибирь" начинает вещание в городе Тюкалинске

Передатчик, установленный на объекте связи омского ОРТПЦ, обеспечит уверенный приём сигнала не только в Тюкалинском районе, но и на части территории Крутинского района. Общее число новых потенциальных радиослушателей составит более 30 тыс. человек.

Тюкалинск станет 28 городом вещания "Радио Сибирь", но при этом первым, где трансляция будет организована по партнёрской модели. Сетевым партнёром "Радио Сибирь" выступило московское ООО "Алекс Медиа", которое вместе с ретрансляцией омского эфира "Радио Сибирь" намерено предложить тюкалинцам выпуски местных новостей и прогноз погоды.

- Стратегия развития "Радио Сибирь" предполагает активную экспансию не только в центры, но и в малые города регионов. Со стартом вещания в Тюкалинске мы открываем новую страницу в многолетней истории старейшей сибирской радиостанции. Особенно приятно, что наш первый сетевой партнёр сам обратился с предложением о сотрудничестве. Это свидетельствует не только о качестве программного продукта, подтверждённом отраслевыми наградами, но и о его коммерческой привлекательности. Работу по схеме сетевого партнёрства холдинг считает перспективной и намерен использовать её в развитии своих теле- и радиоактивов, - отметил заместитель генерального директора по вещанию холдинга "МКР-Медиа" Роман Климас.

Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. В 2016 году радиостанция увеличила диапазон вещания на Кузбассе и зазвучала в городе Борзе и Улётовском районе Забайкальского края. Готовится запуск "Радио Сибирь" в двух малых городах Бурятии.

"Радио Сибирь" начало вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Лауреат международной премии им. А.С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", фестиваля "Вместе - радио".