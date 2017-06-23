"Радио Сибирь" третий год подряд выходит в финал национальной премии "Радиомания"

В номинации "Репортаж" представлен материал "Сухие праздники" корреспондента томской редакции "Радио Сибирь" (холдинг "МКР-Медиа") Татьяны Вагнер. Конкуренцию в финале "Радиомании-2017" ей составят журналисты радио "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Дорожное радио. Саратов".

Торжественная церемония вручения "золотых микрофонов" пройдёт 30 июня в концертном зале Crocus City Hall в Москве. Жюри назовёт лучшие региональные и сетевые радиостанции России в нескольких номинациях.

Впервые "Радио Сибирь" получило премию "Радиомания" в 2015 году. В номинации "Продвижение радиостанции, лучший неэфирный проект" победила акция по составлению в Омске самого большого флага России из белых, синих и красных автомобилей, зарегистрированная как рекорд страны. В 2016 году омская редакция повторила успех: в номинации "Премия за социальную активность" отмечен проект #СибирякПоможет.

Национальная премия "Радиомания" вручается с 2002 года, с 2015 года проходит под эгидой Российской академии радио. Награда учреждена с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений отрасли, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радиовещания.

Справка:

"Радио Сибирь" начало вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Лауреат международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", фестиваля "Вместе - радио".