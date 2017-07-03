Виктор Назаров будет общаться с омичам через видео-конференц-связь

Через два дня стартует проект "Письмо губернатору". В каждом выпуске "Омской правды" будет публиковаться специальный купон. Заполнив его, гражданин сможет бесплатно отправить письмо губернатору Виктору Назарову. Этот бланк обязаны принимать в любом отделении "Почты России". О новшестве рассказал главный редактор областного издания Андрей Мотовилов.

Региональные власти придумали и ещё одно коммуникативное новшество. Если омичам необходим полноценный диалог с представителями областного правительства, а на приём ехать далеко, можно воспользоваться видео-конференц-связью.

Чтобы организовать телемост, необходимо предварительно прийти в районную администрацию и записаться на "удалённый" приём. В назначенное время нужный сотрудник регионального кабинета министров выйдет на связь.