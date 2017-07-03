Виктор Назаров будет общаться с омичам через видео-конференц-связь
Общество  •   3 июля 2017, 15:06  •  печать

Виктор Назаров будет общаться с омичам через видео-конференц-связь

Автор:

Региональные власти находят новые способы общения с омичами.

Через два дня стартует проект "Письмо губернатору". В каждом выпуске "Омской правды" будет публиковаться специальный купон. Заполнив его, гражданин сможет бесплатно отправить письмо губернатору Виктору Назарову. Этот бланк обязаны принимать в любом отделении "Почты России". О новшестве рассказал главный редактор областного издания Андрей Мотовилов.

Региональные власти придумали и ещё одно коммуникативное новшество. Если омичам необходим полноценный диалог с представителями областного правительства, а на приём ехать далеко, можно воспользоваться видео-конференц-связью.

Чтобы организовать телемост, необходимо предварительно прийти в районную администрацию и записаться на "удалённый" приём. В назначенное время нужный сотрудник регионального кабинета министров выйдет на связь.

Теги  •  #видеоконференция #Виктор Назаров #письмо

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Названа возможная причина смертельного ДТП на Черлакском тракте  •  сегодня, 20:42
С омского Минимущества взыскали 13,4 млн руб. за непостроенный McDonald's  •  сегодня, 18:11
На Черлакском тракте столкнулись маршрутка и грузовик с кирпичами, один человек погиб  •  сегодня, 17:30  •   1
На День города в Омске подожгут одну из достопримечательностей  •  сегодня, 17:00  •   1
В Омской области выпал из окна дома 4-летний ребёнок  •  сегодня, 16:20  •   1
Запрет полётов в Турцию и Египет снизил интерес омичей к загранице  •  сегодня, 16:17  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400