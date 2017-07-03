Омское правительство отсудило у мэрии зимний сад

Здание зимнего сада Областной станции юннатов оказалось самовольной постройкой. Из-за этого городские чиновники отказывались передать его, считая, что область своё право собственности на этот объект не доказала.

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск регионального министерства имущественных отношений к администрации города. Министерство просило признать за ним право собственности на зимний сад, который находится в Областной станции юных натуралистов.

Право собственности за областью на саму станцию юннатов было зарегистрировано ещё в 1992 году. В то же время появилась и пристройка зимнего сада к основному зданию. Однако легализовать её так и не смогли. По факту это самострой. Областные власти неоднократно пытались зарегистрировать право собственности на зимний сад, но Росреестр каждый раз отказывал. Причина - отсутствие документов, в том числе разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию. В главном имущественном ведомстве региона свою правоту отстаивать решили в суде.

В итоге, арбитраж удовлетворил иск министерства имущественных отношений, посчитав, что областные власти предприняли достаточные меры для легализации этого объекта. Зимний сад должен перейти в собственность области. Но решение суда пока в законную силу не вступило.