Омское правительство отсудило у мэрии зимний сад
Общество  •   3 июля 2017, 07:54, последнее обновление 3 июля 2017, 09:40  •  печать

Омское правительство отсудило у мэрии зимний сад

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Здание зимнего сада Областной станции юннатов оказалось самовольной постройкой. Из-за этого городские чиновники отказывались передать его, считая, что область своё право собственности на этот объект не доказала.

Арбитражный суд Омской области рассмотрел иск регионального министерства имущественных отношений к администрации города. Министерство просило признать за ним право собственности на зимний сад, который находится в Областной станции юных натуралистов.

Право собственности за областью на саму станцию юннатов было зарегистрировано ещё в 1992 году. В то же время появилась и пристройка зимнего сада к основному зданию. Однако легализовать её так и не смогли. По факту это самострой. Областные власти неоднократно пытались зарегистрировать право собственности на зимний сад, но Росреестр каждый раз отказывал. Причина - отсутствие документов, в том числе разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию. В главном имущественном ведомстве региона свою правоту отстаивать решили в суде.

В итоге, арбитраж удовлетворил иск министерства имущественных отношений, посчитав, что областные власти предприняли достаточные меры для легализации этого объекта. Зимний сад должен перейти в собственность области. Но решение суда пока в законную силу не вступило.

Теги  •  #мэрия #областная станция юннатов #суд

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Комментарии
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Николай Каринин  •  3 июля 2017, 09:04

Странно, что областное правительство не может договориться с мэрией. Была бы единая власть, наверное, не было бы такой проблемы.

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