Антициклон вызовет в Омской области перепад температур на 20 градусов
Общество  •   3 июля 2017, 13:19  •  печать

Антициклон вызовет в Омской области перепад температур на 20 градусов

Автор:

На территории региона установится неустойчивая погода.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие два дня температура воздуха в Омской области будет снижаться. С четверга, 6 июля, погоду будет определять арктический антициклон с повышенным фоном атмосферного давления. Он приведёт к резким перепадам температуры в течение суток: ночи будут прохладными, в отдельных районах возможны заморозки, утром туманы, а днём солнечно и относительно тепло. Так, ночью четверга ожидается +5...+10°C, при прояснении до +1 градуса. Днём столбик термометра поднимется до +17...+22°C.

Повышение температуры воздуха в Омской области ожидается к концу недели. Правда, оно будет сопровождаться дождями.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Полиция раскрыла подробности нападения на омскую стюардессу  •  сегодня, 13:08
Экс-капитан омского "Авангарда" сменил НХЛ на СКА  •  сегодня, 12:56
Китайская молодёжь привезла в Омск промышленные проекты  •  сегодня, 12:26
На омском заводе подъёмных машин насмерть разбился рабочий  •  сегодня, 12:19  •   2
В Омске туристов будут водить "По местам Колчака"  •  сегодня, 11:53
Житель Саратова организовал в Омске нелегальный бизнес  •  сегодня, 10:48  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400