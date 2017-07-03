Антициклон вызовет в Омской области перепад температур на 20 градусов

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие два дня температура воздуха в Омской области будет снижаться. С четверга, 6 июля, погоду будет определять арктический антициклон с повышенным фоном атмосферного давления. Он приведёт к резким перепадам температуры в течение суток: ночи будут прохладными, в отдельных районах возможны заморозки, утром туманы, а днём солнечно и относительно тепло. Так, ночью четверга ожидается +5...+10°C, при прояснении до +1 градуса. Днём столбик термометра поднимется до +17...+22°C.

Повышение температуры воздуха в Омской области ожидается к концу недели. Правда, оно будет сопровождаться дождями.