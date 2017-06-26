В Омске концентрация аммиака в воздухе превышена в семь раз

Опубликованы данные мониторинговых исследований атмосферного воздуха в Омске на стационарных постах наблюдений с 12 по 18 июня, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Наблюдения за состоянием воздуха осуществлялись на 10 стационарных постах региональной и федеральной наблюдательных сетей, два из которых являются автоматизированными и работают в круглосуточном режиме.

Среднее содержание основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находится в пределах нормы, но были зафиксированы единичные случаи превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) хлорида водорода, фенола и аммиака. Превышение ПДК по аммиаку составило 6,9 раза. Выброс был зафиксирован в Советском округе. Управлением регионального государственного экологического надзора выясняются причины превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на стационарных постах наблюдений.