У "Арены-Омск" изменили режим работы светофора

В Департаменте транспорта сообщают об изменении организации дорожного движения на Левом берегу.

Изменения внесены в пофазную схему организации дорожного движения на пересечении дублёра улицы Лукашевича и улицы Крупской. Теперь водителям разрешено поворачивать направо на дублёр улицы Лукашевича при движении со стороны моста имени 60 лет ВЛКСМ.

Как подчеркнули в профильном департаменте, изменения облегчат условия движения для жителей домов № 27 и № 29 по улице Лукашевича, а также проживающих в районе бульвара Зелёного.

Добавим, что на данном участке уже выполнены мероприятия по демонтажу и замене дорожных знаков.