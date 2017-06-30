У "Арены-Омск" изменили режим работы светофора
Общество  •  30 июня 2017, 16:43, последнее обновление 30 июня 2017, 16:50  •  печать

У "Арены-Омск" изменили режим работы светофора

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В Департаменте транспорта сообщают об изменении организации дорожного движения на Левом берегу.

Изменения внесены в пофазную схему организации дорожного движения на пересечении дублёра улицы Лукашевича и улицы Крупской. Теперь водителям разрешено поворачивать направо на дублёр улицы Лукашевича при движении со стороны моста имени 60 лет ВЛКСМ.

  

Как подчеркнули в профильном департаменте, изменения облегчат условия движения для жителей домов № 27 и № 29 по улице Лукашевича, а также проживающих в районе бульвара Зелёного.

Добавим, что на данном участке уже выполнены мероприятия по демонтажу и замене дорожных знаков.

Теги  •  #Арена Омск #движение #мэрия #светофор #улица Крупской #улица Лукашевича

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