В Омске установят светофоры, работающие от солнца
Общество  •  30 июня 2017, 15:05, последнее обновление 30 июня 2017, 15:46  •  печать

В Омске установят светофоры, работающие от солнца

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Мэрия заключила муниципальный контракт, по условиям которого в городе установят светофоры на солнечных батареях.

В Омске заключен муниципальный контракт на строительство светофоров типа Т.7, оснащённых системой электропитания от солнечных батарей. Согласно контракту работы нужно будет выполнить в течение 45 дней.

Новые светофоры установят на 12 нерегулируемых пешеходных переходах вблизи школ. Так, они появятся на улице 70 лет Октября, 20/3 у СОШ № 54, на улице 20 лет Октября, 14 у СОШ № 67, на улице Володарского, 74 у СОШ № 97 и на улице Седова, 55а у СОШ № 105.

Также установка светофоров ожидается у СОШ № 149 на Бульваре Заречном, 3; у СОШ № 24 на Бульваре Архитекторов, 13/2; у СОШ № 101 на улице Чайковского, 68 и у СОШ № 108 на Моторной, 9. Кроме того, Т.7 поставят у школы № 107 на проспекте Сибирский, 6а; у школы № 71 на улице Усадебной, 13; у школы № 103 в микрорайоне Загородный, 13 и у школы № 79 на улице 10-я Чередовая, 32а.

По мнению начальника отдела организации и безопасности дорожного движения Александра Данилко, установка светофоров Т.7 неподалеку от школ очевидна, поскольку частой причиной ДТП является плохая видимость. Водителям в тёмное время суток сложно заметить пешехода и сам пешеходный переход, несмотря на наличие знака. Новые светофоры заранее проинформируют водителей о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.

Теги  •  #пешеход #светофор #школа

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Комментарии
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Злата Маркова  •  30 июня 2017, 15:57

Отличная идея. Только как они будут работать в пасмурную погоду? Или это тоже предусмотрено устройством?

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