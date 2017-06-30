В Омске на четверть перевыполнили призыв в армию

Количество призывников из Омска превысило показатели на 26 % от плана.

В мэрии Омска на очередном заседании профильного координационного комитета стало известно, как проходит в городе призыв на военную службу. Весной штаб Центрального военного округа установил обязательную норму призыва в 697 человек.

По словам директора департамента общественной безопасности мэрии Алексея Сиренко, на заседания призывных комиссий в этом году собираются вызвать более 8400 омичей. Специалисты уже оповестили 4932 человек, выполнив план на 59 %.

Также в армию призвали 880 человек, что составило 126 % от общего числа призываемых из города в ВС России. Таким образом, план оказался перевыполнен чуть больше, чем на четверть.