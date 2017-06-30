В Омске на четверть перевыполнили призыв в армию
Общество  •  30 июня 2017, 12:57, последнее обновление 30 июня 2017, 13:03  •  печать

В Омске на четверть перевыполнили призыв в армию

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Количество призывников из Омска превысило показатели на 26 % от плана.

В мэрии Омска на очередном заседании профильного координационного комитета стало известно, как проходит в городе призыв на военную службу. Весной штаб Центрального военного округа  установил обязательную норму призыва в 697 человек.

По словам директора департамента общественной безопасности мэрии Алексея Сиренко, на заседания призывных комиссий в этом году собираются вызвать более 8400 омичей. Специалисты уже оповестили 4932 человек, выполнив план на 59 %.

Также в армию призвали 880 человек, что составило 126 % от общего числа призываемых из города в ВС России. Таким образом, план оказался перевыполнен чуть больше, чем на четверть.

Теги  •  #военный призыв #российская армия

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Комментарии
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Роман Орехов  •  30 июня 2017, 13:09

Хорошо что ребята служить хотят и не прячутся, раз такой процент набрали большой, проблем с призывом нет.

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