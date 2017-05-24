В Омске план по призыву на службу выполнили на 89 процентов

Почти пять тысяч призывников получили повестки о призыве на воинскую службу.

В мэрии состоялось очередное заседание Координационного совета, на котором был поднят вопрос, как проходит в городе призыв на воинскую службу. Штаб Центрального военного округа установил обязательную норму призыва этой весной - 697 человек.

В этом году в призывные комиссии планируют вызвать 8400 омичей. Специалисты уже оповестили 4767 человек, то есть 57 % от плана. Кроме того, к настоящему моменту на военную службу призвано 627 человек, тем самым план выполнен на 89 %. Работа по призыву омичей продолжается.