Омичка после лечения не узнала свою собаку и отказалась её забирать
Общество  •  30 июня 2017, 12:33, последнее обновление 30 июня 2017, 13:20  •  печать

Омичка после лечения не узнала свою собаку и отказалась её забирать

Автор:

Омский областной суд должен разобраться в конфликте хозяйки русского той-терьера и ветеринарной клиники "Ёжкин Кот".

В Омском областном суде 5 июля будет рассматриваться дело по иску ветеринарной клиники "Ёжкин Кот" к владелице русского той-терьера на сумму 150 тыс. рублей. Владелица собаки утверждает, что после лечения ей пытаются подсунуть чужую собаку. Якобы во время лечения её питомец умер, о чём сотрудники клиники уведомили хозяйку по телефону.

Клиника "Ёжкин Кот" намерена взыскать с ответчицы 25 тыс. рублей за лечение собаки и 125 тыс. рублей за её содержание в течение одного года и трёх месяцев. Суд первой инстанции встал на сторону ветеринаров, но хозяйка собаки оспорила это решение в областном суде.

Теги  •  #Омский областной суд #собака

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Вячеслав Двораковский продолжит работу на посту мэра Омска  •  сегодня, 15:23
На смену жаре в Омск идут частые дожди и ночные заморозки  •  сегодня, 15:16  •   1
Кино в Омске: нашествие акул и миньонов  •  сегодня, 14:10  •   1  •  
У бывшего омского депутата Мамонтова нашли квартиру в Германии за 600 тысяч евро  •  сегодня, 13:41  •   1
Арт-прививка для Омска: как активисты меняют городскую среду  •  сегодня, 12:17  •  
В омский "Авангард" прибыли два новичка  •  сегодня, 12:13  •   1  •  
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400