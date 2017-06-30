Омичка после лечения не узнала свою собаку и отказалась её забирать

В Омском областном суде 5 июля будет рассматриваться дело по иску ветеринарной клиники "Ёжкин Кот" к владелице русского той-терьера на сумму 150 тыс. рублей. Владелица собаки утверждает, что после лечения ей пытаются подсунуть чужую собаку. Якобы во время лечения её питомец умер, о чём сотрудники клиники уведомили хозяйку по телефону.

Клиника "Ёжкин Кот" намерена взыскать с ответчицы 25 тыс. рублей за лечение собаки и 125 тыс. рублей за её содержание в течение одного года и трёх месяцев. Суд первой инстанции встал на сторону ветеринаров, но хозяйка собаки оспорила это решение в областном суде.