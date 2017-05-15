Омские врачи будут лечить рак квантовой терапией

Омский областной клинический диспансер задействовал новый метод лечения ракового плеврита с метастазами в лёгкие. Его разработали специалисты Междисциплинарного квантового центра Новосибирского государственного университета, сообщает ТАСС. Метод с использованием лазера и фотодинамической терапии поможет пациентам с большим количеством метастазов.

- Операция была сделана нашими врачами совместно с профессором Никоновым. Проведение таких операций будет продолжаться, - цитирует ТАСС заместителя главврача Омского областного клинического диспансера по медицинской части Артура Ахметянова.

В пресс-службе НГУ объяснили, что эта методика помогает больным, которые раньше считались безнадёжными. Первая прооперированная омичка сможет пройти химиотерапию, хотя раньше она не могла этого сделать из-за большого количества метастазов.

Новый подход к лечению ракового плеврита заключается в том, что видимые метастазы разрушаются лазером, а невидимые - с помощью фотодинамической терапии. Операция проводится без крупных разрезов, поэтому пациент быстрее восстанавливается. Раньше сделать такую операцию можно было только в медицинских центрах Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска.