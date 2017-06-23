Самую маленькую зарплату в Сибири получают омичи и алтайцы

Среднемесячная заработная плата в Омской области составляет 28 111 руб. Ниже только у жителей Алтая и Алтайского края.

Новосибирскстат подсчитал среднемесячную заработную плату работников предприятий и организаций Сибирского Федерального округа в январе - апреле 2017 года. Выяснилось, что более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (37 388 руб.), Томской (35 713 руб.) и Иркутской (35 182 руб.) областях, Республике Хакасия (32 360 руб.), Забайкальском крае (32 162 руб.) и Новосибирской области (31 621 руб.). В статведомстве эти цифры объясняют особенностями отраслевой структуры экономики регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Средняя заработная плата за четыре мясца нынешнего года в омском регионе составила всего 28 111 руб. К слову, ниже только в Республике Алтай (23 941 руб.) и Алтайском крае (21 076 руб.).

Орган статистики также подсчитал самые прибыльные и менее доходные сферы деятельности. Самой денежной в Прииртышье является финансовая и страховая сферы. Средняя зарплата здесь составляет 45 275 руб. Как выясняется, обеспеченными являются и представители сферы культуры, спорта и организации досуга (39 155 руб.). Самый низкий доход у работников сельского хозяйства, чей уровень средней заработной платы равен 18 271 руб.