Самую маленькую зарплату в Сибири получают омичи и алтайцы
Экономика  •  23 июня 2017, 15:57, последнее обновление 23 июня 2017, 16:01  •  печать

Самую маленькую зарплату в Сибири получают омичи и алтайцы

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Среднемесячная заработная плата в Омской области составляет 28 111 руб. Ниже только у жителей Алтая и Алтайского края.

Новосибирскстат подсчитал среднемесячную заработную плату работников предприятий и организаций Сибирского Федерального округа в январе - апреле 2017 года. Выяснилось, что более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (37 388 руб.), Томской (35 713 руб.) и Иркутской (35 182 руб.) областях, Республике Хакасия (32 360 руб.), Забайкальском крае (32 162 руб.) и Новосибирской области (31 621 руб.). В статведомстве эти цифры объясняют особенностями отраслевой структуры экономики регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Средняя заработная плата за четыре мясца нынешнего года в омском регионе составила всего 28 111 руб. К слову, ниже только в Республике Алтай (23 941 руб.) и Алтайском крае (21 076 руб.).

Орган статистики также подсчитал самые прибыльные и менее доходные сферы деятельности. Самой денежной в Прииртышье является финансовая и страховая сферы. Средняя зарплата здесь составляет 45 275 руб. Как выясняется, обеспеченными являются и представители сферы культуры, спорта и организации досуга (39 155 руб.). Самый низкий доход у работников сельского хозяйства, чей уровень средней заработной платы равен 18 271 руб.

Теги  •  #средняя зарплата #статистика #СФО

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  23 июня 2017, 17:06

Невеселая статистика. Особенно если учесть, что цены на коммуналку, другие услуги и продукты растут так же, как и в других, более успешных регионах.

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