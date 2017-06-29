Городские власти хотят сделать из Омска самый лучший город Сибири

Правда, таковым он будет всего несколько часов и на это потратят 2,5 млн руб.

На День города, 5 августа, мэрия преподнесёт всем омичам праздник "Омская крепость – сердце Омска". По крайне мере, это следует из конкурсной документации по закупке услуги на проведение театрализованного шоу. На него город готов потратить 2,5 млн руб. – такова цена контракта, указанная на портале Госзакупок.

Согласно конкурсной документации, тематика конкурса – городской индивидуализм. Ведь Омск, как и любой человек, индивидуален и неповторим. Цели перед праздничным шоу, которое, к слову, продлится десять часов, ставятся амбициозные. Создать атмосферу комфортного проживания в Омске – лучшем городе Сибири.

В представлении будут участвовать не менее 25 творческих коллективов, сольные исполнители. Победитель конкурса должен обеспечить артистов необходимыми сценическими костюмами, их доставку на праздник. Кроме того, городские власти также заказывают выступление оркестра "Уралбенд" из Екатеринбурга. Омичей также должен порадовать театрализованный национальный свадебный обряд. Он включён в план праздничной программы (организаторы хотят, чтобы за время шоу прошло три таких обряда). Всё действо, происходящее на сцене, будет транслироваться с большого видеоэкрана.

Добавим, в завершении торжеств в честь Дня города, перед омичами выступит Надежда Бабкина.