LIVE: "Сибирский международный марафон - 2017. Как изменится главный забег года"

Сегодня, 29 июня, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая проведению XXVIII Сибирского международного марафона.

Главное беговое событие года пройдёт 5 августа и станет спортивным украшением празднования Дня города. О концепции SIM-2017, спортивной программе, трассе забега, выставке "Спорт. Молодость. Здоровье" расскажут министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, директор серии забегов "Сибирский международный марафон" Константин Подбельский и заместитель генерального директора СКК имени Блинова Олег Лебеденко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.