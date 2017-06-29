LIVE: "Сибирский международный марафон - 2017. Как изменится главный забег года"
LIVE  •  29 июня 2017, 11:25, последнее обновление 29 июня 2017, 11:25  •  печать

LIVE: "Сибирский международный марафон - 2017. Как изменится главный забег года"

Сегодня, 29 июня, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая проведению XXVIII Сибирского международного марафона.

Главное беговое событие года пройдёт 5 августа и станет спортивным украшением празднования Дня города. О концепции SIM-2017, спортивной программе, трассе забега, выставке "Спорт. Молодость. Здоровье" расскажут министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, директор серии забегов "Сибирский международный марафон" Константин Подбельский и заместитель генерального директора СКК имени Блинова Олег Лебеденко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #SIM #видео #Константин Подбельский #марафон

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Комментарии
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Гала Скиба  •  29 июня 2017, 11:35

День города-праздник, которому радуются все горожане. Это общение, участие в различных программах и гордость за свой город.

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