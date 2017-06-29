В Омске трактор скрылся с места ДТП
Происшествия  •  29 июня 2017, 12:14, последнее обновление 29 июня 2017, 12:16  •  печать

В Омске трактор скрылся с места ДТП

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Водитель дорожной техники замял левый бок Chevrolet Lacetti и уехал с места ДТП.

Хозяин Chevrolet Lacetti через соцсети разыскивает виновника аварии, которая произошла 21 июня в районе дома № 2 (проходная завода сборного железобетона, остановка "Завод Газоаппарат"). Свой призыв о помощи он снабдил видео, на котором видно, как трактор, подметающий улицу, въезжает в левый бок машины.

Но ДТП водитель спецтехники то ли не заметил, то ли решил скрыть факт наезда. С места автоаварии он уехал. Пользователи соцсетей сочувствуют хозяину иномарки и советуют поискать видео лучшего качества, чтобы доказать факт наезда.

 

 

Теги  •  #видео #дороги #ДТП #трактор

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Комментарии
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Роман Орехов  •  29 июня 2017, 12:38

С таким качеством картинки тяжеловато определить виновника, да и тот теперь не будет спешить после оставления места ДТП. Поискать может ещё камера где была поближе на этой улице.

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