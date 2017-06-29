В Омске трактор скрылся с места ДТП

Хозяин Chevrolet Lacetti через соцсети разыскивает виновника аварии, которая произошла 21 июня в районе дома № 2 (проходная завода сборного железобетона, остановка "Завод Газоаппарат"). Свой призыв о помощи он снабдил видео, на котором видно, как трактор, подметающий улицу, въезжает в левый бок машины.

Но ДТП водитель спецтехники то ли не заметил, то ли решил скрыть факт наезда. С места автоаварии он уехал. Пользователи соцсетей сочувствуют хозяину иномарки и советуют поискать видео лучшего качества, чтобы доказать факт наезда.