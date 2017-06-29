В Омской области построят новую котельную
Общество  •  29 июня 2017, 07:51, последнее обновление 29 июня 2017, 09:47  •  печать

В Омской области построят новую котельную

Автор:

Правительство региона выделило 30 млн рублей на модернизацию коммунальных систем.

Правительство Омской области выделило 10 млн рублей на строительство модульной газовой котельной в селе Маяк Оконешниковского района, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Ранее частный сектор села был переведён на индивидуальные газовые котлы. Строительство новой котельной позволит отапливать объекты социальной сферы и единственный многоквартирный дом.

19 млн рублей будет направлено на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Азовском и Исилькульском районе. За счёт бюджетных средств будет построен водопровод протяжённостью 5,5 км между сёлами Сосновка и Новинка. Внтурипоселковые коммуникации будут проложены за счёт средств программы социального развития села. Местные жители получат питьевую воду достойного качества. Будет продолжен ремонт водопровода в Исилькуле.

490 тыс. руб. распределено между районами на расселение ветхого и аварийного жилья.

Теги  •  #водопровод #котельная

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мирослав В-ов  •  29 июня 2017, 10:36

Все эти вложения в реконструкцию коммуникаций оправданы, только средств на все желаемые работы как всегда не хватает.

Ответить
Последние новости
Омская драма выступила в поддержку "Седьмой студии"  •  сегодня, 11:52
LIVE: "Сибирский международный марафон - 2017. Как изменится главный забег года"  •  сегодня, 11:25  •   1  •    •  Live
11-часовой марафон джаза - программа омского "Jazz-Парка"  •  сегодня, 10:44
Омский предприниматель-отельер хотел скрыть от государства миллион рублей  •  сегодня, 10:04  •   2
Прямая автомобильная дорога соединит Омск и Сургут  •  сегодня, 07:36  •   1
Ушел из жизни омский писатель Александр Лейфер  •  вчера, 23:03
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400