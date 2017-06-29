В Омской области построят новую котельную

Правительство Омской области выделило 10 млн рублей на строительство модульной газовой котельной в селе Маяк Оконешниковского района, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Ранее частный сектор села был переведён на индивидуальные газовые котлы. Строительство новой котельной позволит отапливать объекты социальной сферы и единственный многоквартирный дом.

19 млн рублей будет направлено на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Азовском и Исилькульском районе. За счёт бюджетных средств будет построен водопровод протяжённостью 5,5 км между сёлами Сосновка и Новинка. Внтурипоселковые коммуникации будут проложены за счёт средств программы социального развития села. Местные жители получат питьевую воду достойного качества. Будет продолжен ремонт водопровода в Исилькуле.

490 тыс. руб. распределено между районами на расселение ветхого и аварийного жилья.