В Омской области объединяют два детских дома

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Татьяна Дернова объявила о реорганизации двух детских домов в Муромцевском районе и Южной адаптивной школы-интерната. Артынский детский дом, где на сегодня воспитываются семь сирот, будет присоединён к Петропавловскому детскому дому. Южная адаптивная школа-интернат присоединится к адаптивной школе-интернату № 16.



- Дети среднего и старшего школьного возраста получат возможность проживать на территории более крупного населённого пункта, где есть возможность получения дополнительного образования и социализации, - пояснила Дернова. - В сентябре все воспитанники Южной адаптивной школы выпускаются. Учеников там не будет.



Всего в Омской области функционирует 12 детских домов, в которых воспитываются 472 ребёнка.