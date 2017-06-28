В Омской области объединяют два детских дома
Общество  •  28 июня 2017, 17:14  •  печать

В Омской области объединяют два детских дома

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Министерство образования Омской области присоединяет Артынский детский дом к Петропавловскому.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Татьяна Дернова объявила о реорганизации двух детских домов в Муромцевском районе и Южной адаптивной школы-интерната. Артынский детский дом, где на сегодня воспитываются семь сирот, будет присоединён к Петропавловскому детскому дому. Южная адаптивная школа-интернат присоединится к адаптивной школе-интернату № 16.

- Дети среднего и старшего школьного возраста получат возможность проживать на территории более крупного населённого пункта, где есть возможность получения дополнительного образования и социализации, - пояснила Дернова. - В сентябре все воспитанники Южной адаптивной школы выпускаются. Учеников там не будет.

Всего в Омской области функционирует 12 детских домов, в которых воспитываются 472 ребёнка.

Теги  •  #детский дом #Татьяна Дернова

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