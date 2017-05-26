Мэрия Омска предложила общественности поиграть с бюджетом

Представители омской общественности в рамках деловой игры обсудят перспективы городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. С такой инициативой выступила администрация города, где для проведения деловой игры сформировали рабочую группу. Деловая игра поможет сформулировать приоритеты горожан при написании главного финансового документа.

Такие формы активности используются широко в других регионах, - рассказала доцент кафедры региональной экономики и управления территориями ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Анна Бреусова. - У нас это привлечёт население и научное сообщество к решению проблем.

Первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов уверен, что приоритетными для омичей станут проблемы озеленения, благоустройства, городской среды и транспорта. "Это насущные проблемы, которые надо решать в Омске", - сказал Фролов. Первая игра состоится в конце июня.

Первый вице-спикер Омского городского совета Василий Мамонтов выразил уверенность, что обсуждение таких вопросов "вызовет шевеление на уровне серого вещества". "Как поделить бюджетные средства, мы знаем, а вот как пополнить бюджет? - сказал он. - Это самый главный вопрос".

В ближайшие недели будут определены место и регламент проведения деловой игры.