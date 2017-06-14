В первом квартале 2017 года бюджет Омской области оказался профицитным
Экономика  •  14 июня 2017, 16:02, последнее обновление 14 июня 2017, 16:03  •  печать

В первом квартале 2017 года бюджет Омской области оказался профицитным

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В бюджете региона по итогам первого квартала 2017 года обнаружили профицит в 732,9 млн рублей.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко отчитался об исполнении бюджета региона в первом квартале 2017 года. Доходы казны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24 % или 3 млрд рублей. При этом расходы сократились на 9,9 % или 1,6 млрд рублей.

- По результатам исполнения бюджета в первом квартале сложился профицит в 732,9 млн рублей, - сказал Чеченко.

Поступления от налоговых и неналоговых доходов составили 12,8 млрд рублей, то есть 23,8 %. Объём государственного долга по итогам первого квартала составил 41,1 млрд. По сравнению с началом года госдолг сократился на 2,9 млрд рублей.

Теги  •  #бюджет #Вадим Чеченко #правительство Омской области

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