В первом квартале 2017 года бюджет Омской области оказался профицитным

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр финансов Вадим Чеченко отчитался об исполнении бюджета региона в первом квартале 2017 года. Доходы казны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24 % или 3 млрд рублей. При этом расходы сократились на 9,9 % или 1,6 млрд рублей.



- По результатам исполнения бюджета в первом квартале сложился профицит в 732,9 млн рублей, - сказал Чеченко.



Поступления от налоговых и неналоговых доходов составили 12,8 млрд рублей, то есть 23,8 %. Объём государственного долга по итогам первого квартала составил 41,1 млрд. По сравнению с началом года госдолг сократился на 2,9 млрд рублей.