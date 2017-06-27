В Омске ждут денег на безопасные дороги
Общество  •  27 июня 2017, 20:07, последнее обновление 27 июня 2017, 20:10  •  печать

В Омске ждут денег на безопасные дороги

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Поступление 19 млн руб. в городской бюджет чиновники ожидают на этой неделе. Деньги пойдут на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги".

Всего в рамках программы город должен получить 46,5 млн руб. 27,5 млн руб. выделены из бюджета Омска, порядка 19 млн руб. поступят в казну до конца этой недели.

- Мы планируем нанести больше 62 тыс. кв. м разметки. Проведены первый и второй этапы торгов, третий этап находится на завершающейся стадии. На сегодняшний момент нанесено более 30 тыс. кв. м разметки. До конца сентября нанесены будут оставшиеся 32. До начала сентября планируется нанести бело-желтую разметку "зебру" возле образовательных учреждений (порядка 6 тыс. кв. м), – цитирует главу департамента транспорта Алексей Мартыненко "БК55".

Руководитель главного транспортного ведомства Омска также добавил, что часть денег пойдёт на строительство светофоров, в том числе в местах, где происходит большое количество ДТП.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #дороги #дорожная разметка

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