Омские чиновники заказали ремонт дороги на Красноярку
Общество  •  26 июня 2017, 13:35, последнее обновление 26 июня 2017, 13:36  •  печать

Омские чиновники заказали ремонт дороги на Красноярку

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Отремонтировано, правда, будет всего 9 км трассы. К работам приступят в начале августа.

Объявлены торги на два дополнительных дорожных объекта, ремонтируемых в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Областные чиновники планируют заняться ремонтом автодороги Омск - Одесское (49-54 км) и дороги Омск - Красноярка (33-42 км). Электронные аукционы пройдут 17 июля. К работам панируется приступить с 1 августа.

Как сообщает региональный Минстрой, финансирование этих участков стало возможным благодаря экономии, полученной в результате торгов по предыдущим объектам.

Добавим, ремонт дороги по туристическому направлению в Красноярку продолжится и в следующем  году. Предстоит провести капитальный ремонт дороги с 22 по 32 км с устройством переходно-скоростных полос и установкой новых автобусных павильонов.

Теги  •  #дороги #Красноярка #ремонт

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