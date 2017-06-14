Бывшему проректору ОмГУ грозит 6 лет тюрьмы

Подозреваемого в мошенничестве бывшего проректора по капитальному строительству Омского госуниверситета Владимира Домрачева могут посадить на 6 лет в колонию общего режима.

Государственное обвинение просит признать виновным и назначить экс-проректору ОмГУ по капитальному строительству Владимиру Домрачеву шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает "Новый Омск" со ссылкой на старшего помощника прокурора Советского округа Игоря Кузнецова.

Напомним, по версии следствия, в течение трёх лет по предварительному сговору с лицами, в том числе из ряда руководителей подрядной организации ООО "МосОблСпортСтрой", Домрачев подписывал акты выполненных работ по строительству главного корпуса университета на улице Фрунзе. В результате подрядчику из федерального бюджета было необоснованно выплачено более 136 миллионов рублей за фактически не выполненные работы.