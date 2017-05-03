Самым богатым омским ректором стал уволенный Волох

Ректоры нескольких вузов Омска опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год. Самым богатым стал экс-ректор ОмГПУ Олег Волох, который задекларировал более 4 миллионов рублей.

Стало известно, сколько заработали в 2016 году ректоры омских вузов. Доходы большинства из них снова выросли.

Так, согласно документу, размещённому на сайте ОмГУ, ректор вуза Алексей Якуб в прошлом году получил доход 2,941 млн руб. Это на 300 тыс. руб. больше, чем годом ранее. В собственности ректора классического университета квартира площадью 90,7 кв. м, жилой дом площадью 142,6 кв. м, земельный участок площадью 2571 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска.

У бывшего ректора ОмГМУ Александра Новикова, который покинул пост ректора в июле 2016 года и стал президентом ОмГМУ, доход составил 2,995 млн руб. В его собственности две квартиры площадью 95,2 и 99,1 кв. м, садовый дом площадью 160,7 кв. м, земельный участок площадью 2365 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Passat CC. Ныне исполняющий обязанности ректора ОмГМУ Виталий Охлопков получил доход 2,77 млн руб. В собственности у него 2 жилых дома по 48,4 кв. м каждый, 2 земельных приусадебных участка площадью 1500 кв. м каждый, а также жилой дом площадью 351 кв. м.

Бывший ректор ОмГПУ Олег Волох, уволенный в 2016 году, получил доход в 4,559 млн руб. В его собственности нет ни квартиры, ни машины. Напомним, в мае 2016 года Волоха обвинили в растрате 790 тыс. руб., которые он заплатил компании за создание студенческой телестудии, но работы, по версии следствия, так и не были выполнены. 29 ноября 2016 года его уволили, а и. о. ректора стал Геннадий Косяков. Он в свою очередь получил в прошлом году доход 2,254 млн руб. В собственности у него земельный участок площадью 600 кв. м, а также три квартиры площадью 64,7, 63,2 и 84,9 кв. м.