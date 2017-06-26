В Омске на восьми улицах досрочно завершён ремонт
Общество  •  26 июня 2017, 10:00, последнее обновление 26 июня 2017, 10:55  •  печать

В Омске на восьми улицах досрочно завершён ремонт

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Работы на дорогах, вошедших в план ремонтной кампании 2017 года, идут в соответствии с утверждённым графиком.

Укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия на дорогах в Омске завершена на 62 %. Второй слой асфальта уложен примерно на 30 % от запланированной площади, а фрезерование деформированного покрытия закончено более чем на 90 %.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии, на сегодняшний день на восьми улицах города ремонт завершён досрочно: 5-я Кировская, Авиационная, Ватутина, 25-я Северная, Волгоградская, Олега Кошевого, Граничная и Заозёрная. На семи из них асфальтобетонное покрытие уложено в два слоя, а на улице Ватутина покрытие на проезжей части автомагистрали восстановлено методом термопрофилирования.

Ещё на девяти улицах (2-я Солнечная, Берёзовая, Энтузиастов, 33-я Северная, 6-я Станционная, Гуртьева, Гашека, на Сибирском проспекте и на проспекте Королева) на 100 % завершена укладка первого слоя асфальта. На улице Крупской на 70 % закончено термопрофилирование.

Добавим, что к 27 июля дорожное покрытие должно быть приведено в порядок в общей сложности на 31 объекте.

Теги  •  #дороги #завершение #мэрия #ремонт

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