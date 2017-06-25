Глава Росавтодора Роман Старовойт проверил ремонт дорог в Омске
Общество  •  25 июня 2017, 12:20, последнее обновление 25 июня 2017, 12:20  •  печать

Глава Росавтодора Роман Старовойт проверил ремонт дорог в Омске

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Роман Старовойт посетил Омск в рамках рабочей поездки по маршруту Казань-Новосибирск.

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт в рамках визита в Омск встретился с и.о. губернатора Андреем Новосёловым, посетил объекты дорожного строительства и провёл на нефтеперерабатывающем заводе совещание по вопросу производства битумных материалов для дорожной отрасли, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В текущем году в омскую городскую агломерацию из федерального бюджета был направлен 1 млрд рублей – это дополнительно ко всем тем денежным средствам, которые предусмотрены для реализации дорожных объектов в регионе, - сказал Старовойт. - Также регион дополнительно 1 млрд рублей финансирует для реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".

В ходе визуального осмотра объектов, где осуществляется дорожный ремонт, были выявлены недочёты, которые должны быть устранены до приёма работ. Всего планируется отремонтировать 135 километров дорог в Омске и 109 километров в области. В омской городской агломерации новый асфальт появится на 30 улицах. Более 80 % федеральных региональных дорог Омской области будет приведено в нормативное состояние.

Исполняющий обязанности главы региона Андрей Новосёлов выразил уверенность, что все работы будут выполнены в срок. "Справимся - у нас другого выхода нет, - отметил Новосёлов. - Мы отремонтируем несколько десятков городских дорог. В их числе Волгоградская, Берёзовая, Королёва, 22-го Апреля, подъезды к Ленинградскому мосту. Деньги беспрецедентные и объём работ беспрецедентный. За последние, наверно, 2-3 пятилетки такого финансирования в истории Омска не было".

В 2017 году на территории Омска планируется ликвидировать 25 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий путём установки ограждений, светофоров и специальной разметки.

Теги  •  #Андрей Новоселов #Росавтодор

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Комментарии
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Олег Вел  •  25 июня 2017, 16:03

К большому сожалению подтвердить ремонт дорог не значит, что их качественно отремонтировать, лучше бы качество покрытия проверяли.

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Евгений Ронин  •  25 июня 2017, 13:33

Может, если будут почаще проверять ход ремонта дорог, так и сделают их качественно.

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