Суд забрал права у омича, ходившего к психиатру

В Омске по иску прокуратуры у 30-летнего омича с поддельной справкой от психиатра забрали водительские права. Оказалось, что у мужчины умственная отсталость лёгкой степени.

Прокуратура Октябрьского округа Омска проверила, как соблюдается законодательство в сфере безопасности дорожного движения - имеют ли водительские права лица, страдающие психическими заболеваниями. В ходе проверки было установлено, что с 2006 года врач-психиатр оказывает помощь 30-летнему омичу в БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница имени Солодникова" по причине умственной отсталости лёгкой степени.

Однако в июле 2016 года УГИБДД МВД России по Омской области выдало мужчине водительские права, действительные до октября 2021 года. Кроме того, основанием для выдачи удостоверения послужила поддельная медицинская справка из БУЗОО "КМСЧ № 9" о допуске к управлению транспортом.

Прокурор направил в суд иск с требованием забрать водительские права у омича. Октябрьский районный суд Омска удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Также возбуждено уголовное дело по статье "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования".