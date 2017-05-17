Омская прокуратура забрала права у восьми водителей-наркоманов

Прокуратура обнаружила восемь нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Суд удовлетворил прокурорский иск и постановил забрать права у нарушителей.

Прокуратура Одесского района Омской области проверила, как соблюдается законодательство в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: ограничены ли в водительских правах омичи, состоящие на учёте у нарколога. Во время проверки было обнаружено восемь нарушений.

В соответствии с утверждённым постановлением Правительства РФ перечнем медицинских противопоказаний управлять транспортным средством нельзя при психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных с употреблением наркотиков, поскольку это создаёт угрозу возникновения ДТП, причинения вреда жизни и здоровью граждан или порче имущества.

По результатам проверки прокурор Одесского района Омской области направил в суд исковые заявления в отношении восьми омичей о прекращении действий их водительских прав по состоянию здоровья, препятствующему безопасному управлению автомобилем. Одесский районный суд Омской области удовлетворил исковые требования в полном объёме.