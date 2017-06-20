В Омске стартовали соревнования "Рембат-2017"
Общество  •  20 июня 2017, 17:13  •  печать

В Омске стартовали соревнования "Рембат-2017"

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Открылись всеармейские соревнования специалистов по ремонту автомобильной и бронетанковой техники.

Состязаниями экипажей ремонтных мастерских в Омске стартовали соревнования "Рембат-2017", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Впереди индивидуальные гонки на тяжёлой автомобильной и бронетанковой технике, конкурс по огневой подготовке и смешанная эстафета.

Соревнования являются отборочными к международному конкурсу армейского мастерства "Рембат-2017", который пройдёт в Омской области с 5 по 10 августа. Лучших определят представители Центрального, Восточного, Западного и Южного военного округа, Северного флота и Омского автобронетанкового инженерного института.

Для нас это очень серьёзный экзамен перед крупнейшими состязаниями международного уровня, - заявил начальник Омского автобронетанкового инженерного института генерал-майор Забит Хеирбеков. - В преддверии подготовки мы улучшили всю инфраструктуру полигона. Мы полностью готовы к соревнованиям.

На омском полигоне оборудована ещё одна трасса для прохождения танков, подготовлены площадки для отработки нормативов. Победитель отборочного этапа будет представлять нашу страну на международном конкурсе армейского мастерства "Рембат-2017".

Теги  •  #Омский танковый институт #соревнование

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