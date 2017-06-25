В Омске во время скачек на ипподроме пострадал наездник

Сегодня, 25 июня, в Омске прошли соревнования, посвященные 130-летию Омского ипподрома. Однако во время перерыва между заездами произошел опасный инцидент, пишет "БК55".

Завершив дистанцию, две лошади зацепились беговыми качалками, из-за чего один из наездников оказался на земле. Медики, присутствовавшие на состязаниях, увезли пострадавшего на скорой. Отметим, что спортсмен находился в сознании.

Лошадь же сделала несколько кругов по трассе, потеряла качалку, запнулась и упала. Её удалось поднять и увести. Через некоторое время после происшествия соревнования продолжились.