СК проверит, почему омский охранник не пускал скорую на рынок

Следственный комитет России по Омской области начал проверку видеозаписи, на которой охранник не пропускает автомобиль скорой помощи на Ленинский рынок.

24 июня на YouTube был размещен видеоролик, на котором охранник не пропускает скорую реанимацию на Ленинском рынке в Омске. Видеозапись также была опубликована в СМИ. Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку.

По предварительным данным, инцидент случился на территории торгового комплекса, расположенного на улице Рождественского, где охранник не пропускал автомобиль скорой на парковку. Медики возвращались с вызова на подстанцию скорой помощи, которая также находится на улице Рождественского примерно в 350 метров от парковки. Свободный проезд был закрыт, потому что в этот день проходила ярмарка.

На видеозаписи видно, как машина скорой пытается проехать на парковку между заграждающими столбиками, но охранник берет в руки один из них и встает перед автомобилем, преграждая путь. Прохожие начинают кричать на охранника, после чего он отходит, и реанимация отъезжает.

В ходе проверки будут установлены причины конфликта. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.