"Радио Сибирь" на концерте ко Дню молодёжи разыграет 500 эскимо

Концерт пройдёт под слоганом "Слушай себя! Слушай своих!". Выступят популярные группы BARBIE SIZE, SYSTEMSHOCK, "Цемент Band" - участники кастинг-проекта "Молодая музыка Сибири". Они исполнят авторские произведения и кавер-версии отечественных и зарубежных хитов.

Концерт, который начнётся в 19:00, откроют ведущие утреннего "Йети-шоу" на "Радио Сибирь" Надежда Ярославская и Алексей Царёв. В программе - танцы, интерактив со зрителями, розыгрыши призов. В качестве главной награды заявлен сертификат на 500 эскимо. Праздник пройдёт при поддержке департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.

От коллег с федеральных радиостанций часто слышим слова о кризисе качественной российской музыки. Аналогичное мнение было и у нас, пока "Радио Сибирь" не запустило проект "Молодая музыка Сибири". За три года на участие в нём поданы тысячи заявок от действительно талантливых молодых музыкантов сибирских городов. Лучшие треки мы с настоящей гордостью за регион транслируем по всей сети "Радио Сибирь". И стараемся сделать так, чтобы об этих ребятах узнали за пределами России, поэтому включили музыкальные проекты в программу сотрудничества с Международным радио Китая. В КНР "Молодая музыка Сибири" пользуется большой популярностью, и с нового сезона количество выпусков планируется увеличить, - отметил генеральный продюсер сети "Радио Сибирь" Игорь Заверюха.

Сегодня "Радио Сибирь" и Международное радио Китая ведут ряд совместных медиапроектов. В 2015 году в ходе официального визита Председателя Правительства России Дмитрия Медведева в КНР соглашение о сотрудничестве подписали председатель Совета директоров "Радио Сибирь", генеральный директор Межгосударственной корпорации развития, заместитель председателя Российско-Китайского делового совета Иван Поляков и генеральный директор МРК Ван Гэннянь. Договоренностью предусмотрен обмен программами, развитие российско-китайского информационного пространства, организация стажировок, проведение совместных мероприятий, посвященных перекрёстным Годам СМИ РФ и КНР.

Справка:

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Лауреат международной премии им. А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", фестиваля "Вместе - радио".