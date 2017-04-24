"Радио Сибирь" получило высокую оценку на фестивале "Вместе медиа" в Москве

"Радио Сибирь" (холдинг "МКР-Медиа") стало лауреатом двух крупнейших профессиональных конкурсов, итоги которых объявлены на фестивале "Вместе медиа". В общей сложности завоёвано восемь наград, в том числе три первых, два вторых и три третьих места. Редакция Томска отмечена на конкурсе "Вместе - радио" за развитие информационного вещания, коллеги из Омска и Читы получили дипломы "РадиоИмидж" за PR-проекты.

По итогам сезона 2016-2017 годов "Радио Сибирь" стало победителем XV Всероссийского конкурса аудиоработ "Вместе - радио". Радиостанция впервые удостоена высшей награды в номинации "Ежедневный информационный выпуск", программа подготовлена редакцией Томска. Материал автора этого же филиала "Радио Сибирь. Томск" Татьяны Вагнер признан лучшим в номинации "Репортаж". Напомним, в финале сибирского этапа "Вместе - радио" радиостанция завоевала семь из 12 наград во всех номинациях, чем улучшила своё достижение 2015 года.

Сеть радиостанций "Радио Сибирь" в последние годы стала законодателем трендов регионального вещания в разрезе всей Российской Федерации. Рецепт такого результата кроется в абсолютной любви к тому делу, которым занимается наша, что вновь подтверждено жюри, по-настоящему профессиональная команда, - отметил на церемонии награждения генеральный продюсер "Радио Сибирь" Игорь Заверюха.

Третий год подряд "Радио Сибирь" было представлено в финале Всероссийского конкурса проектов по продвижению радиостанции "РадиоИмидж". Победителем в номинации "Радио на воздухе" стал турнир по настольному хоккею на Кубок фаната, прошедший в Омске. Вторые места заняли проекты "Моя прекрасная яма" ("Радио на совесть") и "Омичи спасают Гошу" ("Радио о себе"). Третьи призы получили игра "Конспектор" ("Радио в сети") и утреннее "Йети-шоу" ("Радио в одежде") в Омске, а также автопробег "КраевИдение", организованный коллегами из Читы ("Радио на воздухе").

Ещё одно второе место в конкурсе "РадиоИмидж" занял проект "Советы в дорогу" ("Радио на улице"), созданный "Дорожным радио" в Чите, которое в этом регионе также представляет холдинг "МКР-Медиа".

"Радио Сибирь" начало вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года радиостанция входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".

В девяти субъектах России холдинг "МКР-Медиа" выступает региональным партнёром крупнейших федеральных радиостанций: "Дорожного радио", "Русского радио", "Радио Дача", "Юмор FM", "Мир", "Звезда", "Радио Ваня".