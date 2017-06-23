В Омске перекроют центр города из-за празднования Ураза-Байрама
Общество  •  23 июня 2017, 17:11, последнее обновление 23 июня 2017, 17:13  •  печать

В Омске перекроют центр города из-за празднования Ураза-Байрама

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В Омске из-за проведения праздника Ураза-Байрам перекроют участок дороги от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября.

25 июня с 6:00 до 13:00 на улицах 19-я и 20-я Линия состоится празднование Ураза-Байрама. Для проведения мероприятий на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября будет перекрыто движение для всех видов транспорта.

В департаменте общественной безопасности мэрии пояснили, что парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничной молитвы будет запрещена с 20:00 24 июня и до окончания мероприятия. Также из-за проведения Ураза-Байрама будут изменены маршруты движения общественного транспорта и схема организации дорожного движения. Для омичей будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.

Теги  •  #дороги #перекрытие улиц #Ураза-байрам

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