Через два года омичей обяжут сортировать мусор
Общество  •  23 июня 2017, 12:27  •  печать

Через два года омичей обяжут сортировать мусор

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Омская область в течение двух лет должна перейти на новую систему обращения с отходами.

С 2019 года в России будет введён раздельный сбор мусора, сообщает пресс-служба правительства Омской области. С 2018 года будет введён запрет на захоронение твёрдых коммунальных отходов. Главная цель реформы - предотвратить вредное воздействие вторсырья на окружающую среду и здоровье человека, а также обеспечить переработку мусора.

В Омской области несколько фирм уже осуществляют раздельный сбор мусора. В следующем году планируется выбрать регионального оператора, который займётся вывозом и утилизацией отходов. С 2019 года услуга по обращению с отходами станет коммунальной, и её стоимость будет определена после утверждения тарифа на услуги регионального оператора. Сейчас вывоз мусора включён в "содержание жилья". Минстрой РФ предлагает ввести льготы для граждан, которые будут сортировать мусор.

В регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами, которая включает в себя цепочку данных о "движении" мусора с разбивкой по видам и классам опасности отходов.

Теги  •  #мусор #сбор

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Комментарии
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Виктор Монин  •  23 июня 2017, 13:07

Не вижу в этом большой проблемы. Природу нужно беречь, чтобы наши дети и внуки могли полноценно жить и радоваться жизни.

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