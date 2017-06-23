Через два года омичей обяжут сортировать мусор

Омская область в течение двух лет должна перейти на новую систему обращения с отходами.

С 2019 года в России будет введён раздельный сбор мусора, сообщает пресс-служба правительства Омской области. С 2018 года будет введён запрет на захоронение твёрдых коммунальных отходов. Главная цель реформы - предотвратить вредное воздействие вторсырья на окружающую среду и здоровье человека, а также обеспечить переработку мусора.

В Омской области несколько фирм уже осуществляют раздельный сбор мусора. В следующем году планируется выбрать регионального оператора, который займётся вывозом и утилизацией отходов. С 2019 года услуга по обращению с отходами станет коммунальной, и её стоимость будет определена после утверждения тарифа на услуги регионального оператора. Сейчас вывоз мусора включён в "содержание жилья". Минстрой РФ предлагает ввести льготы для граждан, которые будут сортировать мусор.

В регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами, которая включает в себя цепочку данных о "движении" мусора с разбивкой по видам и классам опасности отходов.