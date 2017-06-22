Тарифы на горячую и холодную воду возрастут почти на 6 %

С 1 июля омичам придётся платить за коммунальные ресурсы по новым тарифам. Средний рост по региону составит 4,5 %.

Региональная энергетическая комиссия сообщает о традиционном повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. При установлении тарифов на 2017 год комиссией рассмотрены предложения предприятий на общую сумму около 68,7 млрд руб. Из этой суммы исключены неподтверждённые или необоснованные расходы на общую сумму 11,5 млрд руб.

В нынешнем году в регионе средний индекс роста тарифа не превысит 4,5 %. Самое существенное подорожание произойдёт на природный газ (5,9 %). На 5,5 % подорожает горячее и холодное водоснабжение. Тариф на водоотведение повысится на 4,7 %, на теплоснабжение - на 4,1 %. Рост услуг на электроэнергию произойдёт на 3,7 %.