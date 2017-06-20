С 1 июля в Омске повысятся тарифы на газ

На заседании правления РЭК Омской области утверждены розничные цены на природный газ ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск", поставляющее природный газ жителям Омска и области (за исключением Тевризского, Тарского и Знаменского районов).

Увеличение розничных цен с 1 июля 2017 года для населения составит порядка 5,8 %, несмотря на то, что ранее средний рост тарифов для омичей прогнозировался на уровне +3,9 %. Как пояснили в региональной энергетической комиссии, это не экономически обоснованный тариф, который значительно выше. Выпадающие доходы компании будет компенсировать Федерация.

Цены для ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" будут действовать до 30 июня 2018 года. Они установлены в разбивке по пяти направлениям использования газа (приготовление пищи, нагрев воды, отопление). К примеру, если газ нужен только для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты, он будет стоить 7,86 руб./куб. м. В денежном выражении с учётом различных направлений использования рост цен для потребителей ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск" составит от 27 до 43 копеек за кубометр (в процентах - 3,7-3,8 %).