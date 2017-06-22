Экс-чиновник мэрии Омска получил трёхлетнюю отсрочку для выплаты штрафа

Осуждённый за взятки Илья Дубин получил отсрочку, так как ему нечем выплачивать наложенный на него крупный штраф.

Куйбышевский районный суд Омска вынес определение по обращению бывшего директора городского департамента образования Ильи Дубина. Осуждённый просил об отсрочке выплаты своих долгов: уголовного штрафа в размере 4,9 млн руб. и транспортного налога на сумму 1 млн руб. Суд частично удовлетворил прошение, дав Дубину возможность выплатить уголовный штраф через три года.

Отметим, что экс-чиновник выплатил из суммы своего штрафа лишь 100 тыс. руб. У Дубина арестовано имущество - земельный участок в садоводческом товариществе "Энергетик-1".

Илья Дубин руководил департаментом образования администрации Омска с мая 2007 года по июнь 2013 года. Из мэрии чиновник был уволен после возбуждения уголовного дела по фактам взяточничества. Следователи установили, что Дубин через подставную фирму получил 872 тысячи рублей за содействие Центру питательных смесей в заключении муниципального контракта на поставку йогуртов в 152 городские школы. За это преступление экс-чиновник летом 2015 года был приговорён к 4 годам лишения свободы с выплатой штрафа 5 млн руб. Также Илья Дубин был признан виновным по 26 эпизодам получения взяток за дачу согласия на продажу квартир, в которых прописаны несовершеннолетние. Наказания за это преступление Дубин избежал из-за истечения срока давности.