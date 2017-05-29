Экс-директору омского департамента образования Дубину нечем расплатиться за взятку

В колонию бывший директор городского департамента образования Илья Дубин отправился летом 2015 года. За получение взятки в особо крупном размере его приговорили к четырём годам лишения свободы с выплатой штрафа в пять миллионов рублей. По данным омских судебных приставов, штраф за коррупционное преступление он погасил лишь небольшой долей. Сейчас за ним числится долг в размере 4,9 млн руб. У него даже начали конфисковывать имущество. Земельный участок, находящийся в садоводческом товариществе "Энергетик-1", должен был уйти с молотка.

Но до сих пор, похоже, Дубину, находящемуся в исправительной колонии № 6, нечем расплачиваться за совершённое преступление. Он просит суд отсрочить исполнение наказания в виде штрафа. ИА "Омск Здесь" в Куйбышевском районном суде подтвердили, что бывший глава департамента подал соответствующее ходатайство, которое в ближайшее время будет рассмотрено.