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Экс-директору омского департамента образования Дубину нечем расплатиться за взятку
Общество  •  29 мая 2017, 16:28, последнее обновление 29 мая 2017, 18:09  •  печать

Экс-директору омского департамента образования Дубину нечем расплатиться за взятку

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Илья Дубин просит суд отсрочить уплату многомиллионного штрафа, который он должен выплатить за совершённое преступление.

В колонию бывший директор городского департамента образования Илья Дубин отправился летом 2015 года. За получение взятки в особо крупном размере его приговорили к четырём годам лишения свободы с выплатой штрафа в пять миллионов рублей. По данным омских судебных приставов, штраф за коррупционное преступление он погасил лишь небольшой долей. Сейчас за ним числится долг в размере 4,9 млн руб. У него даже начали конфисковывать имущество. Земельный участок, находящийся в садоводческом товариществе "Энергетик-1", должен был уйти с молотка.

Но до сих пор, похоже, Дубину, находящемуся в исправительной колонии № 6, нечем расплачиваться за совершённое преступление. Он просит суд отсрочить исполнение наказания в виде штрафа. ИА "Омск Здесь" в Куйбышевском районном суде подтвердили, что бывший глава департамента подал соответствующее ходатайство, которое в ближайшее время будет рассмотрено.

Теги  •  #взятка #Илья Дубин #суд

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