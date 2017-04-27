В Омске продадут саженцы сосны по 10 рублей за штуку
Общество  •  27 апреля 2017, 12:20, последнее обновление 27 апреля 2017, 12:22  •  печать

В Омске продадут саженцы сосны по 10 рублей за штуку

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28-29 апреля и 5-6 мая омичи смогут купить саженцы по символической цене.

В рамках Года экологии и акции "Возродим город-сад!" в Омске пройдёт традиционная продажа и посадка саженцев. В течение четырёх дней - 28 и 29 апреля, 5 и 6 мая - омичи смогут приобрести 5-7-летние саженцы сосны. Стоимость одного деревца составит 10 рублей.

Точки продажи расположатся возле ТРК "Континент" и у ТЦ "Омский". Поставщиком саженцев выступят Омский и Называевский лесхозы, которые готовы реализовать не менее 10 тыс. молодых сосен. Вырученные средства пойдут на закупку семян и проведение лесовосстановительных работ.

Главный лесничий Омской области Ольга Шарапова объяснила, что пяти-семилетние саженцы больше подходят для высадки "под лопату". После покупки маленькую сосну нужно посадить в максимально короткие сроки - в течение суток.

Почва для посадки должна быть лёгкая и плодородная, без глины, но с добавлением песка и торфа. В идеале саженцы можно подкормить во время посадки для корнеобразования. Кроме того, первые два-три года за молодыми соснами нужно ухаживать: не допускать сильного пересыхания почвы, регулярно поливая, периодически подкармливать молодые сосны и рыхлить вокруг них землю.

Теги  •  #саженцы #сосна

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Комментарии
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Екатерина Ворончихина  •  27 апреля 2017, 12:48

Ну наконец-то занялись чем-то полезным! Ведь озеленение очень важно для города. Обязательно посещу данное мероприятие!

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