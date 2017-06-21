Омский ветеран три года платил за горячую воду, которой у него не было

Прокурор Октябрьского округа, придя в День Победы в гости к ветерану Великой Отечественной войны, сильно удивился его рассказу. Выяснилось, что в квартире у участника ВОВ отсутствует горячее водоснабжение в течение последних трёх лет. Но оплата пенсионером производится исправно. Ресурсоснабжающая организация ежемесячно начисляет плату по нормативу. Но ветеран всё это время никому не говорил о таком вопиющем нарушении и в надзорные органы не жаловался.

- В связи с отсутствием в настоящее время технической возможности обеспечения квартиры ветерана централизованным горячим водоснабжением по инициативе прокуратуры округа специалистами ресурсоснабжающей организации установлен электрический водонагреватель накопительного типа, - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки ресурсоснабжающей организацией произведен перерасчёт платы за коммунальные услуги в сумме более шести тысяч рублей.