Омский ветеран три года платил за горячую воду, которой у него не было
Общество  •  21 июня 2017, 17:00  •  печать

Омский ветеран три года платил за горячую воду, которой у него не было

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Коммунальщики ежемесячно начисляли ветерану Великой Отечественной войны плату по нормативу.

Прокурор Октябрьского округа, придя в День Победы в гости к ветерану Великой Отечественной войны, сильно удивился его рассказу. Выяснилось, что в квартире у участника ВОВ отсутствует горячее водоснабжение в течение последних трёх лет. Но оплата пенсионером производится исправно. Ресурсоснабжающая организация ежемесячно начисляет плату по нормативу. Но ветеран всё это время никому не говорил о таком вопиющем нарушении и в надзорные органы не жаловался.

- В связи с отсутствием в настоящее время технической возможности обеспечения квартиры ветерана централизованным горячим водоснабжением по инициативе прокуратуры округа специалистами ресурсоснабжающей организации установлен электрический водонагреватель накопительного типа, - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки ресурсоснабжающей организацией произведен перерасчёт платы за коммунальные услуги в сумме более шести тысяч рублей.

Теги  •  #ветеран #горячая вода #прокуратура

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